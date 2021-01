LA VICENDA

GUBBIO Stava in mezzo alla strada dei Salcioni la carcassa di un lupo Appennino italiano di circa quattro anni, su un tratto di campagna deserto che collega Branca a Torre Calzolari in località Colmollaro. E' stato scoperto da una signora della zona che stava transitando con l'auto e ha notato sul percorso collinare la carcassa dell'animale riversa a terra, lanciando subito l'allarme con gli agenti della Guardia Forestale eugubina che, coordinati comandante Secondo Tomarelli, che si sono portati sul posto per i rilievi del caso e aprire una indagine.

C'è stata la conseguente segnalazione da parte degli agenti alla Procura della Repubblica di Perugia con ipotesi di reato, a carico di ignoti, che vanno dal bracconaggio alla soppressione di specie animale protetta. Non si esclude che l'esemplare di lupo sia stato ucciso in una zona diversa e poi portato a Colmollaro forse proprio per depistare le indagini. La carcassa è stata invece inviata, come da prassi, all'Istituto Zooprofilattico di Perugia per appurare le cause del decesso.

Negli ultimi tempi le segnalazioni hanno riguardato quasi esclusivamente la presenza di cinghiali che si sono spinti fino alle porte della città, trovati in libera uscita all'interno di parco Ranghiasci fino ai vicoli del quartiere di San Martino.

Da parecchio tempo che nel territorio eugubino non c'erano stati casi di lupi trovati morti, ricordando l'episodio di metà gennaio 2017 quando venne trovato un esemplare di tre anni e oltre trenta chili lungo la strada statale Pian d'Assino all'altezza dello svincolo di Padule, probabilmente investito da un camion mentre attraversava la strada probabilmente alla ricerca di cibo e tradito dalle luci del veicolo. Risale invece all'ottobre 2019 l'allarme lupi lanciato dall'azienda agrituristica biologica Villa Dama a Torre dell'Olmo dove il titolare Franco Chianelli del Comitato per la Vita Daniele Chianelli, che con la moglie Luciana Cardinali gestisce l'azienda, ha denunciato una strage di una decina di pecore senza avere dubbi sul fatto che siano stati ad attaccare e braccare il gregge.

Questi episodi sono abbastanza ricorrenti rivelandosi dannosi per il benessere degli animali e l'economia aziendale. Gli allevatori chiedono da anni seri provvedimenti di tutela, chiamando in causa le istituzioni preposte, con la possibilità di realizzare con contributi pubblici delle recinzioni di protezione. Massimo Boccucci

