Giovedì 4 Novembre 2021, 05:01

LA DEA BENDATA / 1

GUBBIO Il feeling tra Gubbio e i biglietti fortunati continua. Ogni tanto arriva qualche bel colpo, come nel caso della Lotteria degli Scontrini che a un cliente del supermercato Coop-Le Mura in via Beniamino Ubaldi ha riservato la piacevole sorpresa di 25mila euro vinti ricevendo un messaggio da un'apposita applicazione, facendo felice al contempo pure il supermercato destinatario di una quota di 5mila euro. Gubbio entra tra le città fortunate in questa lotteria che nell'ultimo mese ha visto sul territorio nazionale emettere 98 mandati di pagamento per un importo complessivo di 1,74 milioni di euro. Questa particolare lotteria è partita a marzo e ha fin qui distribuito premi in denaro per oltre cinque milioni.

Era andata ancora più di lusso il 6 agosto scorso quando cinque euro investiti in un grattino della serie Il Miliardario hanno fruttato all'anonimo vincente e felice 500mila euro al bar di Madonna del Ponte.

Andando a ritroso si ricordano però su tutte due vincite milionarie. Il 14 febbraio 2013 un biglietto del Mega-Miliardario fruttò un milione di euro alla tabaccheria Berettoni in viale del Teatro Romano e prima ancora l'indimenticabile iperbolica vincita di oltre 65 milioni al SuperEnalotto il 22 novembre 2011 che ha reso felici un'ottantina di eugubini che al bar Europa in via Matteotti avevano giocato 100 quote da 4 euro l'una di un sistema. I titolari rivelarono di conoscere tutti i vincitori e che in precedenza - quando l'euro ancora non c'era - avevano visto realizzata una vincita di oltre 50 miliardi di lire.

Massimo Boccucci

