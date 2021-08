Martedì 3 Agosto 2021, 05:01

GUBBIO Lo davano per estinto da queste parti da una ventina d'anni. Gli esperti si erano praticamente rassegnati e i naturalisti avevano perso ogni speranza di ritrovare da qualche parte questo insetto rarissimo, dopo l'ultimo avvistamento nel 2001. Finché un segnale straordinario è venuto proprio da Gubbio, dove il duvalius bensai è stato ritrovato nella grotta del Diavolo sul Monte d'Ansciano dall'entomologo e speleologo Giuliano Trezzi, in collaborazione con il collega Fulvio Cirocchi e con il supporto del gruppo speleologico Buio Verticale del Cai eugubino. Il duvalius bensai, scovato e descritto la prima volta da Raffaello Gestro nel 1892 sul monte Ingino, è un coleottero della famiglia dei Carabidi e della tribù dei Trechini, che si è adattato a vivere nell'ambiente ipogeo perdendo colore e funzione visiva, modificando di conseguenza la propria morfologia in modo da riuscire a resistere senza problemi a un habitat estremo, al di là del cambiamento climatico e a livello di riscaldamento globale del pianeta. Il genere è detto duvalius, la cui scoperta risale al 1859, e di specie ne sono state denominate tantissime. Può definirsi una vera e propria intuizione quella di Giuliano Trezzi che ha voluto posizionare alcune esche nella grotta riuscendo in questo modo a ritrovare tre esemplari, tra cui un maschio che ne ha permesso la corretta identificazione. «Questo mi ha riempito di speranza per tutte quelle specie ipogee che vengono date per estinte - ha commentato Trezzi - ma che molto probabilmente hanno solamente trovato un altro modo per sopravvivere». Per questo la ricerca degli esperti va avanti senza dare nulla di scontato. I coleotteri sono un ordine di insetti che, con 350mila specie raggruppate in 24 superfamiglie e 235 famiglie, costituiscono il più grande ordine tra tutti gli organismi viventi sul pianeta, vegetali compresi. Si suppone che sul pianeta vivano almeno altrettante specie o molte ancora non conosciute, con un centinaio di specie scoperte annualmente. Secondo l'entomologo Ermenegildo Tremblay, il numero di specie compreso nell'ordine dei coleotteri sarebbe superiore al numero di tutte le altre specie animali. Sono diffusi in tutti i continenti tranne che in Antartide. La loro comparsa risale a circa 280 milioni di anni fa. La struttura del corpo dei coleotteri è, come per gli altri insetti, suddivisa in capo, torace e addome. Quasi tutti i coleotteri possiedono ali, spesso adatte al volo, che sono ricoperte da un altro paio di ali molto rigide dette elitre, che svolgono un ruolo di protezione.

Massimo Boccucci