6 Maggio 2021

LA VICENDA

GUBBIO Sul Css nei cementifici la battaglia è senza tregua, con gli effetti negativi sull'immagine della città denunciati dalla maggioranza spaccata su come viene gestita la vicenda tra gli oltranzisti del no e gli aperturisti. Il sindaco Filippo Mario Stirati resta tra due fuochi con le fibrillanzioni nella coalizione che ha appena perso due pezzi (Giovanni Manca e Giorgia Vergari sono passati col Pd all'opposizione). È bastato vedere il logo del Comune in un sito internet delle associazioni ambientaliste anti-Css per scatenare le reazioni di una parte della maggioranza che ha ottenuto la rimozione. Scelgo Gubbio, Democratici per Gubbio e Socialisti Civici Popolari, oltre a Manca e Vergari, con i capogruppo Mattia Martinelli, Riccardo Biancarelli e Francesco Zaccagni parlano di danno d'immagine. Stirati ha preso male questa iniziativa, insieme alla lista LeD vicina all'asse Orfeo Goracci - Marzio Presciutti Cinti che guida il fronte contrario. «Assistiamo a un inasprimento dei toni - scrivono - che crea un clima da guelfi contro ghibellini risultando deleterio per la coesione sociale e l'immagine della città. Prendiamo le distanze da chi vuole dipingere Gubbio, tra i Comuni ambientalmente più controllati d'Italia, come un luogo con livelli d'inquinamento insopportabili». Per i promotori «è paradossale veder distorcere la realtà facendo leva sulle paure». Viene chiesto a Stirati di fare «quanto possibile affinché il dibattito sia serio, corretto, equilibrato».

Massimo Boccucci

