13 Aprile 2021

LA TRADIZIONE

GUBBIO L'operazione imbandieramento, con 340 vessilli da posizionare su altrettanti manufatti metallici, passa attraverso le lettere indirizzate in questi giorni ai cittadini le cui abitazioni saranno interessate dal progetto che prevede l'installazione dei porta bandiere per le vie del centro storico.

I vessilli verranno affissi in piazze e vie del centro, nei palazzi istituzionali e sulle facciate di alcune abitazioni private. Per questo i quattro quartieri sono mobilitati per consegnare una lettera nella quale si chiede ai residenti l'esplicito consenso per l'installazione dei manufatti dei porta bandiera. E' un progetto che il Comune ha voluto e finanziato, accogliendo un'idea dell'associazione Maggio Eugubino d'intesa con i quartieri e la Società dei Balestrieri. Tutto è nato da un'analisi delle fonti con una ricerca storica di una parte del comitato scientifico che ha delineato l'architettura di ciò che verrà realizzato.

Con la richiesta del consenso ai soggetti interessati, viene compiuto un passo obbligato nel progetto ritenuto dai promotori di grande profilo estetico e storico, capace di guardare in prospettiva anche sulla capacità di attrazione.

Si procede dopo che nel novembre scorso è stato annunciato dal sindaco Filippo Mario Stirati un contributo di 52mila euro dal Ministero per i Beni culturali. «Abbiamo investito risorse - ha sottolineato Stirati - per portarlo a termine. Grazie al nostro servizio cultura ancora una volta siamo riusciti a ottenere finanziamenti importanti e a reperire risorse che ci permettono di realizzare progetti a lungo termine e di particolare spessore».

Massimo Boccucci

