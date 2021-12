Domenica 5 Dicembre 2021, 05:01

INFRASTRUTTURE

GUBBIO Disagi in corso lungo le strade che circondano Gubbio per i cantieri infiniti a est sulla bretella della Perugia-Ancona e verso ovest sulla E45 dopo il lungo risanamento sulla Pian d'Assino alla media di circa un chilometro e mezzo al mese (22 chilometri in 18 mesi) che Anas rimarca come «il più grande investimento in manutenzione programmata mai destinato a questo territorio, che ha consentito di ricostruire totalmente il pacchetto stradale fino a oltre 60 centimetri di profondità, consegnando a Gubbio una strada sostanzialmente nuova». È stato riaperto lo svincolo di Branca, rimasto chiuso per il collaudo della pavimentazione recentemente risanata, tra le segnalazioni e proteste per i lavori che riguardano la carreggiata della Perugia-Ancona nel tratto sino a Fossato di Vico con il restringimento. Per quanto riguarda l'unico cantiere attualmente attivo sul tratto eugubino della statale 318, Anas conferma che è aperta una sola carreggiata in doppio senso di marcia «per circa tre chilometri al fine di consentire i lavori di consolidamento della carreggiata interessata da una frana e al contempo i lavori di ristrutturazione di un viadotto». Accanto ai cantieri ci sono le forti preoccupazioni per il destino dell'ammodernamento del tratto a ovest della Pian d'Assino tra Mocaiana e il bivio per Pietralunga dopo le rivelazioni del sindaco Filippo Mario Stirati sul paventato ritiro dell'impresa Collini per l'aumento dei prezzi delle materie prime. Anas è nel mirino dei sindacati di Cgil, Cisl e Uil dell'Alta Umbria che ritengono questo tratto, facente parte del collegamento verso Montecorona e la E45, «fondamentale per lo sviluppo del territorio e per il collegamento infrastrutturale. È necessario che vengano superate le criticità messe in evidenza dalla rinuncia della stessa azienda, trovando soluzioni tecniche e giuridiche utili, con una revisione dei prezzi condivisa, perché i lavori possaìno partire quanto prima. È altresì necessario che Anas e Regione dell'Umbria agiscano in maniera celere e coordinata, affinché vengano riattivate le procedure per l'assegnazione dei lavori». Cgil, Cisl e Uil chiedono inoltre che i Comuni di Gubbio, Umbertide e Pietralunga attivino tutte le iniziative necessarie visto che i lavori avrebbero dovuto iniziare nel 2017 e non sono mai partiti. «Insieme alle nostre strutture di categoria - sottolineano i sindacati -, a partire da Fillea Filca Feneal, che rappresentano i lavoratori occupati nei cantieri coinvolti, metteremo in campo tutte le azioni di mobilitazione necessarie a richiamare l'attenzione su questa incompiuta e per sollecitare tutte le soluzioni possibili per lo sblocco delle procedure».

Massimo Boccucci