GUBBIO Fuga da palazzo Pretorio. Assessori che vanno e vengono, così come i consiglieri comunali. L'ultimo a chiamarsi fuori è Stefano Pascolini che, eletto nel 2019, ha deciso di lasciare il consiglio comunale. Pascolini ha fatto riferimento a «impegni lavorativi che rendono difficile seguire l'agenda politica», oltre «all'allentamento dell'entusiasmo». La prima dei non eletti nella Lega è Sabina Venturi che nel febbraio 2020 finì nella bufera per una frase shock sui social che l'ha costretta alle dimissioni dalla Commissione Pari Opportunità. Stessa storia di Giorgia Gaggiotti, travolta da uno scandalo nazionale sui social amplificato dall'intervento del sindaco Filippo Mario Stirati che aveva preso le distanze, con le dimissioni da presidente della stessa commissione per poi comunque subentrare nell'aula consiliare con Scelgo Gubbio. A dicembre Giordano Mancini (Scelgo Gubbio) ha lasciato la Giunta Stirati e a gennaio, dopo il rimpasto, si sono fatti da parte i consiglieri Tonino Fagiani (Liberi e Democratici) e Alessio Bazzurri (Scelgo Gubbio), mentre sono passati all'opposizione Giovanni Manca e Giorgia Vergari eletti con LeD e confluiti nel Pd.

Massimo Boccucci



© RIPRODUZIONE RISERVATA Mercoledì 16 Giugno 2021, 05:01