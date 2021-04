28 Aprile 2021

LA STORIA

GUBBIO La memoria storica attraverso l'arte più viva e vera che il rigattiere artista Pietro Nardelli ha scelto per raccontare la città d'un tempo. Sta lavorando a un bassorilievo, con preparato a base di stucco e su tela di sacco, dedicato alla vecchia stazione ferroviaria di Gubbio. Per la ricostruzione, in un'opera esclusiva senza precedenti, si serve di foto e documenti ingialliti dal tempo che ritraggono e testimoniano la strada ferrata che attraversava via Perugina arrivando da via Beniamino Ubaldi tagliando in due l'attuale tratto nevralgico verso il centro cittadino.

A 74 anni, con alle spalle una lunga esperienza in contesti prestigiosi, si è messo in gioco con questa nuova realizzazione. «I ricordi si legano al mio vissuto personale - racconta Nardelli - perché la ferrovia passava proprio a fianco casa mia. Ho voluto riportare un pezzo di vita e di storia di cui ancora si sente parlare. Può considerarsi una testimonianza raccontata in forma artistica».

Non c'è un committente, è una sua idea che sta realizzando nella sua bottega che sembra un museo, lavorando spesso all'esterno con il passaggio della gente che si ferma a osservarlo da vicino mentre plasma e dipinge le sue opere. Si vedrà dove il bassorilievo verrà collocato o se finirà in una collezione privata. Nel bassorilievo, che segue un'altra opera speciale dedicata l'anno scorso alla Festa dei Ceri fermata dalla pandemia, c'è sullo sfondo la città e ci sono gli immancabili religiosi, come frati, monsignori, vescovi e cardinali che tradizionalmente animano le sue opere.

Quella stazione, mai dimenticata e che suscita ancora oggi rimpianti per la mancata ricostruzione avendo contribuito all'isolamento di Gubbio costretta a raggiungere Fossato di Vico dopo una ventina di chilometri, era collocata su un piazzale lungo l'ex linea ferroviaria a scartamento ridotto Arezzo-Fossato di Vico chiusa nel 22 maggio 1945 a causa dei bombardamenti della seconda guerra mondiale. Era stata inaugurata insieme alla linea il 5 aprile 1886. Restano riconoscibili l'edificio del ristorante (all'epoca chiamato buffet) in via Beniamino Ubaldi dove oggi c'è un bar, e il deposito locomotive che ospita un ristorante, mentre il fabbricato viaggiatori e il magazzino merci sono stati completamente demoliti con i tre binari smantellati. L'artista naif metafisico Nardelli usa come attrezzi del mestiere gli strumenti utilizzati generalmente da dentisti e medici, oltre a pennelli usati dalle donne per applicare il trucco. L'appellativo il Rigattiere gli è stato attribuito per il fatto che utilizza spesso, per realizzare i suoi lavori, vecchi oggetti ornamentali oppure pezzi d'antiquariato.

Massimo Boccucci

