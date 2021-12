Giovedì 16 Dicembre 2021, 05:01

IL PERSONAGGIO

GUBBIO L'omaggio degli sbandieratori apre questa sera un evento speciale per ricordare l'allenatore galantuomo che Gubbio ha amato dopo due memorabili promozioni consecutive dalla C2 alla Serie B, dal 2009, con lui direttore tecnico, Stefano Giammarioli direttore sportivo e Vincenzo Torrente in panchina. Al park hotel Ai Cappuccini alle 21 appuntamento con Serata d'Onore per Gigi Simoni (ingresso libero con green pass e mascherina fino a esaurimento posti). Simone Farina, ambasciatore della Fifa per il Fair Play, e lo storico capitano rossoblù Alessandro Sandreani saranno tra gli ex giocatori di quel ciclo dorato. L'iniziativa è guidata da Monica Fontani Simoni, moglie del mister con il sostegno del Comune e dei Cappuccini. Ci saranno Renzo Ulivieri, Mauro Balata (presidente della Lega di Serie B) con Luigi Repace, gli ex calciatori Gianluca Pagliuca e Mauro Milanese, l'ex arbitro Carlo Longhi, i giornalisti Alberto Cerruti e Luca Tronchetti autore del libro Simoni si nasce. Ci saranno collegamenti in diretta con Giuseppe Bergomi, il capo degli osservatori Corrado Verdelli il giornalista Matteo Marani di Sky, presidente della Fondazione Museo del Calcio, e un contributo video di Xavier Zanetti, vicepresidente dell'Inter. Coinvolti anche gli studenti dell'indirizzo Scientifico Mazzatinti e l'associazione Insieme a Riccardo per i giovani e per Gubbio

Massimo Boccucci

