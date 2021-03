18 Marzo 2021

IL PROGETTO

GUBBIO Sta ritrovando luce e vitalità la palestra di San Pietro dopo lunghi anni di abbandono e degrado nella fallimentare operazione del Puc nel blocco del parcheggio multipiano che in via di Fonte Avellana da tredici anni continua ad assorbire risorse economiche. Ora è quasi pronta e tornerà. Il sindaco Filippo Mario Stirati e l'assessore ai Lavori Pubblici, Valerio Piergentili, hanno fatto il punto tra le critiche, polemiche e denunce per l'impatto ambientale e la gestione dei fondi pubblici. La palestra vedrà il completamento dei lavori per la prossima estate, quando verrà sistemato il tetto grazie a un investimento di 50mila euro del Comune. «Una tempistica - spiega l'assessore Piergentili - che non ci impedirà nel frattempo di iniziare a utilizzare questi spazi, che verranno destinati ad attività socio-culturali e anche a disposizione dei residenti dei quartieri di San Pietro e Sant'Agostino». Il progetto, finanziato dal Gal per 190mila euro al quale si è aggiunto un contributo diretto del Comune per altri 160mila, rappresenta per la Giunta Stirati un ulteriore passo avanti verso la riqualificazione di un'area «che da anni - sottolineano Stirati e Piergentili - versa in pessime condizioni e che stiamo riportando in vita». La sistemazione di tutta la zona prevede lo stanziamento di due milioni e mezzo di fondi comunali: «Il nostro impegno - spiegano - è chiudere nel giro di pochi anni la totale risistemazione dell'area perché torni a essere a disposizione di tutti arricchendosi di panchine e fiori».

Massimo Boccucci

