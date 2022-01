Venerdì 21 Gennaio 2022, 05:00

LA BUONA AZIONE

GUBBIO La musica ispira le buone azioni, come l'iniziativa dei musicisti eugubini che hanno prodotto un omaggio ai Beatles i cui proventi della diffusione hanno permesso la donazione di un defibrillatore per il reparto di oncologia dell'ospedale di Branca e una somma di denaro all'Associazione eugubina per la lotta contro il cancro (Aelc) da utilizzare per le iniziative promosse per lo stesso reparto. Il gruppo di musicisti eugubini, assieme a privati e all'associazione culturale Arché, ha realizzato il cd All You Need Is... con il coordinamento del capofila Francesco Fagiani che si è speso in prima persona anche nel ricordo della sua esperienza per aver combattuto con il tumore. L'omaggio alla musica dei Beatles vede i brani arrangiati in chiave finger style dalla chitarra dello stesso Fagiani, con la collaborazione di Paolo Ceccarelli, Sara Marini, Fabia Salvucci, Carmine e Anna Maria Allegretti, Michele Baccarini, Sara Jane Ceccarelli, Maurizio Pugno, Maurizio Ceccarelli, Claudia Fofi Franz Piombino, Michele Fondacci, Walter Lanzara, Giovanni Sannipoli, Katia Ghigi, Maddalena Mosca, Gianpaolo Cavalieri, Lorenzo Cannelli, e Maurizio Ceccarelli. Per la donazione si sono ritrovati al nosocomio di Branca il direttore medico del presidio Teresa Tedesco, il presidente dell'Aelc, Benvenuto Procacci, i dirigenti medici dell'oncologia Marco Gunnellini e Michele Montedoro, e la coordinatrice del reparto Giuseppina Fiorucci. «Desideriamo ringraziare - ha detto la dottoressa Tedesco - tutte le persone coinvolte in questa donazione. Questo per noi è importante, specie in questo delicato momento storico». Fagiani ha ricordato che «gli ultimi anni sono stati difficili, mi sono ammalato di cancro 5 anni fa e poi un'altra volta un paio di anni fa. Sono stato fortunato, ma non è stato facile. Credo che sia necessario aiutare associazioni che s'impegnano per l'assistenza».

Massimo Boccucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA