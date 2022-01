Martedì 11 Gennaio 2022, 05:01

L'ECCELLENZA

GUBBIO Tra i primi quaranta libri d'arte più venduti sul territorio nazionale, secondo il sito web www.ibs.it, c'è il catalogo della mostra Ottaviano Nelli e il 400 a Gubbio. Oro e colore nell'Appennino che, curata da Andrea De Marchi e Maria Rita Silvestrelli, ha chiuso i battenti dopo tre mesi e mezzo nelle location di palazzo Ducale e palazzo dei Consoli con 13.325 visitatori. Le opere del pittore tardo gotico eugubino sono anche nel numero di gennaio del mensile britannico The Burlington Magazine, una delle più autorevoli riviste di storia dell'arte, in cui il direttore emerito del Metropolitan Museum of Arte di New York, Keith Christiansen, ha fatto una recensione molto positiva delle mostre del Nelli a Gubbio e di Allegretto Nuzi a Fabriano. Si aggiunge ad altre autorevoli voci, come Sonia Chiodo (università di Firenze), Daniela Parenti (Galleria degli Uffizi) e Antonio Pinelli (già università di Pisa e di Firenze) che hanno commentato le mostre e il progetto eugubino-fabrianese Oro e colore nel cuore dell'Appennino. Un altro segnale culturale è la riconsegna alla parrocchia di San Marco della tela del primo altare di destra della navata, restaurata da Anna Morena grazie al contributo dell'avvocato Fabio Menichetti, eugubino residente a Roma che ha voluto omaggiare le proprie origini. La chiesa della Madonna del Suffragio della frazione, nella stagione di restauri iniziata anni fa dal compianto parroco don Menotti Staffici, vede il pregiato l'intervento di recupero che ha consentito di ridare nuova vita all'opera della seconda metà del Seicento, dipinta da Carlo Brozzi. Il dipinto raffigura i santi Antonio Abate, con i caratteristici elementi iconografici come fuoco e maialino, e Francesco nell'atto di ricevere le stimmate.

Massimo Boccucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA