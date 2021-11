Sabato 20 Novembre 2021, 05:01

GLI EVENTI

GUBBIO Si accende il Natale, da oggi al 9 gennaio con il clou naturalmente dal 7 dicembre perché brillerà l'Albero più grande del mondo. Parte oggi ChristmasLand, ovvero il programma di attività tra le vie cittadine ornate di luminarie e alberi. Il circuito di attrazioni coinvolge centro storico, che mette insieme iniziative fruibili acquistando il passaporto di Babbo Natale, legato a una serie di servizi e musei convenzionati: dalla ruota panoramica in piazza Quaranta Martiri al trenino, dalla slitta con i cavalli alla funivia e alla giostra, fino all'ingresso nei musei cittadini. Torna anche la realtà virtuale con una serie di proiezioni immersive in cui i visitatori sono al centro della scena, in una sala delle Logge dei Tiratori con ingresso sotto l'orologio. C'è inoltre una mostra d'arte presepiale, con tanti stili diversi e numerosi presepi, di grande suggestione, allestita grazie a contributi di privati e di due associazioni di Città di Castello e San Giovanni Valdarno nella sala delle stesse Logge, e lo showcooking La magia del cioccolato, nelle cantine del palazzo del Conte della Porta. Nancy Latini e Francesco Dominici della società locale Land che gestisce le iniziative natalizie hanno sottolineato «l'importanza della collaborazione tra la pubblica amministrazione e i soggetti privati. Dopo un anno di stop forzato abbiamo lavorato per dare vita all'edizione della rinascita nel rispetto delle normative anti-Covid». Niente da fare, invece, per la pista di ghiaccio dopo il diniego della Soprintendenza. «Continuo a non capire - spiega il sindaco Filippo Mario Stirati -, e lo dico anche come presidente dell'Associazione nazionale per la tutela dei centri storico-artistici. Non riteniamo di essere dei barbari quando proponiamo certe attività, la pista sul ghiaccio è un'attrazione non solo importante nel puzzle delle proposte del Natale ma è pure bella a vedersi, in grado di conferire alla piazza un'atmosfera particolare».

Massimo Boccucci