GUBBIO Si riapre il fronte polemico dei residenti contro le discariche nel centro storico e gli eccessi della movida. Circolano video e foto di rifiuti ammassati nelle vie attorno ai cassonetti e di schiamazzi notturni tra pessimi comportamenti senza freni, con le accuse nei confronti dell'amministrazione comunale chiedendo interventi e misure restrittive.

Si ripropone lo scontro tra chi vive in centro e chiede il rispetto affinché sia garantita la vivibilità e chi lo frequenta come luogo di vitalità e socialità. Le storture ci sono, come testimoniato dall'immondizia lasciata ammassata in alcuni punti. Basta guardare via Francesco Piccotti (foto ndr), dove domenica scorsa c'era uno scenario indecente per i sacchi riposti all'esterno ed è riemersa tutta la polemica sulla qualità del servizio di raccolta in rapporto ai gravosi costi della Tari. Ci sono poi le ripercussioni sulla movida, tra sfoghi e denunce soprattutto sui social. Un'ex preside non ha risparmiato critiche, postando un video registrato alle tre e mezzo di notte di venerdì scorso dalla finestra di casa in pieno centro storico: «Tutti hanno il diritto di lavorare, servono però senso civico e rispetto. Occorre che le istituzioni difendano i diritti di ogni cittadino. Abbiamo avuto pace solo alle 4.15 del mattino. È pensabile che i residenti siano intrappolati dai diritti solo di alcune categorie? Mezza Italia ha istituto orari notturni di chiusura nei centri storici per difendere la residenzialità... Quando questa notte dalla finestra abbiamo chiesto rispetto, i titolari di attività ci hanno risposto di andare a letto».

Ci sono pesanti accuse sulla vendita e l'abuso di alcol, con il degrado negli usi e costumi che prende il sopravvento dal tardo pomeriggio fino all'alba. «Per non parlare - denuncia l'ex preside - di ogni genere di sporcizia senza che nessuno venga mai a igienizzare. Dove sta chi sanziona il non rispetto della quiete notturna e del diritto al riposo? Nessuno vuole un centro storico vuoto e morto, ma questa non è vita. Si sta facendo fuggire il cuore pulsante che mantiene il patrimonio, cioè i cittadini che pagano le tasse e investono in ristrutturazioni e manutenzione». Un libero professionista si sfoga parlando apertamente di «maleducazione a cui si aggiunge la provocazione. Senza l'intervento delle istituzioni si finirà nell'esasperazione e qualcuno potrebbe passare al farsi giustizia da solo».

Massimo Boccucci

