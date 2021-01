LA TRADIZIONE

GUBBIO La Festa dei Ceri il 15 maggio non si farà. Serve un miracolo. La strada per nutrire qualche speranza si è già fatta sin troppo stretta: a palazzo Pretorio il rinvio viene dato per certo. Il sindaco Filippo Mario Stirati sa come finirà e prende tempo per gestire l'umore popolare, immaginando che stavolta verrà presa in considerazione l'ipotesi di un'edizione straordinaria l'11 settembre per non rinunciare nel 2021 com'è successo l'anno scorso. Il nodo non è soltanto lo stato d'emergenza, prorogato dal governo fino al prossimo 30 aprile, ma le regole ferree sul distanziamento e gli assembramenti che con questa gestione della pandemia non consentiranno manifestazioni di popolo.

Stirati concorderà tempi e modi della nuova forzata e clamorosa rinuncia con il prefetto Armando Gradone le associazioni ceraiole, dall'Università dei Muratori alle Famiglie passando per il Maggio Eugubino con il coinvolgimento anche stavolta dei Capitani, Eric Nicchi e Paolo Procacci. Impensabile immaginare i Ceri in forma ristretta, con formule diverse da quelle della tradizione consolidata: nessuno vuol sentire parlare di alchimie per coinvolgere e far divertire un numero ristretto di ceraioli.

C'è chi pensa a qualche rito particolare, con la convinzione che talune iniziative siano meglio che rinunciare del tutto, come trasferire con tutte le precauzioni del caso i Ceri dalla basilica di Sant'Ubaldo fino alla sala dell'Arengo del palazzo dei Consoli per farli comunque vivere a contatto con la città. Il sindaco intende muoversi in una cornice istituzionale ceraiola, come ha fatto riunendo il tavolo di coordinamento della festa con don Mirko Orsini in rappresentanza della diocesi, Lucio Lupini e Marco Cancellotti per il Maggio Eugubino, Fabio Mariani per l'Università dei Muratori, e i presidenti delle Famiglie, Ubaldo Minelli dei Santubaldari, Patrick Salciarini dei Sangiorgiari e Alfredo Minelli dei Santantoniari.

Il timore sta nelle reazioni che i ceraioli avranno rispetto alle decisioni in arrivo, tanto che le componenti del del tavolo hanno lanciato pubblicamente l'invito e l'auspicio ad affrontare i prossimi mesi con atteggiamento di responsabilità e speranza. «E' fondamentale e necessario - spiega Stirati - mantenere coeso e compatto tutto il mondo che è alla base della festa, condividendo ogni informazione e decisione. Stiamo vivendo mesi complicatissimi e ce ne aspettano altrettanti. Dobbiamo assumerci con grande responsabilità e serietà l'onere di rispondere al popolo eugubino, unico vero titolare della Festa dei Ceri».

Massimo Boccucci

