30 Maggio 2021

IL PROGETTO

GUBBIO La Diocesi si fa impresa del turismo dell'accoglienza. Un progetto imprenditoriale ambizioso per la gestione del complesso Beniamino Ubaldi che in via Perugina fa corpo unico con il seminario diocesano comprendendo lo storico albergo e l'impianto sportivo con due campi di calcio. Il piano, presentato dal vescovo Luciano Paolucci Bedini, prevede il rilancio della struttura. Il seminario rimarrà la casa dei parroci, mentre verrà riaqualificato l'hotel per sviluppare il turismo sociale col restyling dell'impianto sportivo. Andrà valutata la fattibilità economica e le prospettive nel medio-lungo termine, guardando le categorie svantaggiate e creando possibilità di lavoro. «Ci stiamo chiedendo come rilanciare l'albergo visto che ne abbiamo preso la gestione - ha spiegato il vescovo - e il progetto parte dall'idea dell'ospitalità. Pensiamo che la diocesi possa avere un albergo e le sue funzioni pastorali. L'adiacente aerea diverrà un parco sportivo, una vera cittadella dello sport fruibile per tutti che con l'hotel sarà punto di forza del progetto».

Si rivolgerà a giovani e sportivi, anziani e disabili. «Vorremmo dare il progetto in mano a un ente del terzo settore no profit - annuncia Paolucci Bedini - che possa alimentare una proposta seria e competente. Pensiamo all'albergo come a una vetrina per tutto ciò che è prezioso in questo territorio. Un progetto ambizioso, dovendo capire come la realtà comunitaria può aiutarci a metterlo in atto».

