Venerdì 3 Dicembre 2021, 05:01

IL CASO

GUBBIO Resta circondata dai cantieri e dunque prigioniera dei lavori infiniti la povera martoriata viabilità eugubina. Sono diventati problematici i collegamenti tanto a est quanto verso ovest. L'ultima grana allo svincolo per Branca, chiuso per chi arriva dal folignate e dalle Marche sul fronte della provincia di Ancona ritrovandosi a fare la serpentina tra una serie di restringimenti fino a dover uscire a Casacastalda per poi rientrare se s'indirizza verso Gubbio. Si tratta dell'ennesimo cantiere aperto da Anas sulla bretella della Perugia-Ancona con un lungo tratto ridotto a una sola corsia e come al solito con poco personale all'opera, peraltro nei turni canonici e con il deserto nelle ore notturne quando invece certe strade particolarmente transitate e considerate nevralgiche nell'assetto viario dovrebbero avere il cantiere sempre aperto e operativo per accorciare tempi e disagi.

Nel tratto fino a Casacastalda da lunghi mesi si viaggia su un'unica con i restringimenti perché i lavori procedono a ritmi scandalosamente a rilento con gli operai sul posto soltanto di tanto in tanto e in numero veramente esiguo. Gli appalti al ribasso gestiti da Anas determinano più problemi che altro e a rimetterci sono autisti e camionisti. Vengono rilanciate in queste ore le lamentele, con le polemiche e gli anatemi all'indirizzo di Anas che tornano a catalizzare l'attenzione dopo i quasi diciotto mesi passati fino alla scorsa metà di ottobre a vedere sistemato tra denunce e ironia un chilometro e mezzo della variante sulla Pian d'Assino.

Per chi si muove da Gubbio o è diretto verso Gubbio, è diventato un problema affrontare la superstrada Perugia Ancona, la E45 e anche la Flaminia verso il pesarese. L'Anas ha praticamente stretto come una morsa la città tra i lavori interminabili che condizionano il flusso veicolare, in un contesto generale reso già complicato per la presenza di alcuni tratti vecchi e l'incedere continuo dei mezzi pesanti. Da più parti viene invocata una gestione diversa della rete stradale, chiedendo ad Anas di procedere gradualmente con i cantieri. Adesso è un vero disastro, rilevando oltretutto come il fondo stradale sia messo a dura prova proprio dal transito continuo dei mezzi pesanti anche a pieno carico. In tutto questo ci sono le preoccupazioni per la grande incompiuta della Pian d'Assino a est, visto che non sono mai partiti i lavori del tratto da anni già finanziato da Mocaiana al bivio per Pietralunga con l'impresa Collini Spal di Trento che ha paventato il ritiro, e dato che non si muove foglia sul percorso dal bivio per Pietralunga a Montecorona a l'innesto sulla E45.

Massimo Boccucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA