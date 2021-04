16 Aprile 2021

INFRASTRUTTURE

GUBBIO Hanno deciso di pensarci sette aziende del territorio a trovare il modo di alleggerire il traffico cittadino sempre più intenso nelle vie prigioniere dei mezzi anche pesanti dopo il cantiere lungo la strada statale Pian d'Assino destinato ad andare avanti ancora per mesi con i lavori in due tranche sul tratto da Gubbio Nord a Padule. Un raggruppamento temporaneo di imprese, con i gruppi cementieri Barbetti e Colacem, Cau Cereria artigianale umbra, Colmef, Cvr, Siami Spa gruppo Notari acque minerali e autotrasporti Mori, si fa carico a proprie spese della realizzazione e sistemazione di una bretella interna. E' un tratto traversale da via Parruccini a via Perugina per complessivi 800 metri, in parte già realizzati. Proposta accettata dal sindaco Filippo Mario Stirati, con le imprese che realizzeranno circa 200 metri ex novo, mentre verranno sistemati altri 150 metri a ridosso del piazzale del luna park, con un investimento di circa 200mila euro. L'operazione si collega al complesso social housing di Sole Srl che ha già approntato la strada che immette su via Perugina. L'iter operativo viene seguito dall'architetto Giuseppe Lepri e la bretella sarà destinata al momento al solo transito dei mezzi pesanti. Sono previsti due fasi, la prima nel tratto ex novo riguarderà la sede stradale con un'asfaltatura sommaria e i cordoli privilegiando l'agibilità per guadagnare tempo. Successivamente, quando il cantiere Anas sulla Pian d'Assino sarà concluso, si procederà al completamento di tutto quel tratto messo a disposizione della collettività come viabilità alternativa.

Massimo Boccucci