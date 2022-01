Martedì 18 Gennaio 2022, 05:00

GUBBIO Spazio Liuteria riprende e rilancia una grande tradizione. Riparte tra i banchi della vecchia scuola, in una cornice di splendidi affreschi e poderose mura dove prendono forma i più pregevoli strumenti musicali. Un progetto ambizioso che vuole coinvolgere nuovi potenziali liutai, realizzato dall'associaione culturale Archè Gubbio con il patrocinio del Comune di Gubbio e in collaborazione con la scuola di musica Al Fondino. Il corso prevede due classi per la costruzione di chitarra classica e violino, con il programma didattico articolato su lezioni pratiche e teoriche. La parte di esercitazione è volta all'insegnamento della costruzione di strumenti musicali a corda (violino e chitarra classica), mentre le lezioni teoriche (fisica acustica, tecnologia del legno, chimica) sono finalizzate a integrare le metodologie di costruzione degli strumenti musicali. Le lezioni avranno luogo presso la sede comunale Scuola Maestri Liutai di Gubbio dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e due pomeriggi a settimana da individuare. Il corso di costruzione di chitarra classica avrà una durata di 480 ore, dal 7 febbraio al 17 giugno 2022, con il maestro liutaio Gabriele Ballabio, mentre il corso di costruzione di violino durerà 960 ore in due fasi (480 ore dal 7 febbraio al 17 giugno e 480 ore da ottobre per 24 settimane) con il maestro liutaio Ildebrano Minelli. Al termine di entrambi i corsi sarà possibile riscattare lo strumento realizzato con 6 ammessi per ciascuna specialità. I requisiti per accedere ai corsi è aver compiuto la maggiore età; essere in regola con le norme sul soggiorno in Italia nel caso di cittadini stranieri, avere il green pass rafforzato per le normative Covid. Informazioni generali anche sui costi e le iscrizioni su www.spazioliuteria.it e modulo da compilare su https://www.spazioliuteria.it/iscrizioni/.

