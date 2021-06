L'EVENTO

GUBBIO Si chiama Ars Sacra - Percorso di valorizzazione delle chiese eugubine, ed è in programma da ieri fino al 12 settembre promosso dalla Diocesi e l'associazione culturale La Medusa che da anni gestisce i luoghi espositivi del Polo museale diocesano.

Le chiese coinvolte sono Santa Maria dei Laici detta dei Bianchi in piazza Quaranta Martiri, San Pietro, Santissima Trinità detta della Misericordia, Santa Maria dei Servi detta al Corso, Madonna del Prato in via Perugina, Santa Croce della Foce a San Martino e San Giuliano in via dei Consoli. Si lega all'iniziativa nazionale La lunga notte delle chiese, che si è svolta ieri in tutta Italia coinvolgendo centinaia di chiese in contemporanea. Vengono organizzate con l'ausilio di volontari diverse iniziative e programmi culturali, dalle visite guidate su prenotazione alle mostre, musica, teatro, letture, momenti di riflessione, con il sostegno della Conferenza episcopale italiana (Cei). «Abbiamo l'importante obiettivo turistico - spiega il critico d'arte Elisa Polidori, presidente dell'associazione La Medusa - di contribuire ad aumentare la permanenza di visitatori e turisti a Gubbio, visto che solo per compiere il percorso di Ars Sacra è necessaria un'intera giornata». Il vescovo Luciano Paolucci Bedini sottolinea come il progetto «aiuta a ritrovare e riscoprire le chiese più belle della città e del territorio, sia per i turisti sia per gli eugubini, come occasione di approfondimento e di catechesi».

Massimo Boccucci

