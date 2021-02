© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DIBATTITOGUBBIO Proposta di sviluppo per il nord est dell'Umbria, con la volontà di mettere ordine nella discussione sulle tematiche ambientali che coinvolgono le industrie del cemento e la questione Css. Un'iniziativa su Gubbio viene annunciata dall'associazione Nuove Ri-Generazioni Umbria, nata da un'idea della Fillea-Cgil e dello Spi-Cgil per promuovere i temi della sostenibilità nel settore delle costruzioni, coinvolgendo competenze esterne.«Siamo convinti - spiegano dalla Fillea che rappresenta i lavoratori dipendenti di aziende edili - che il tema ambientale sia la sfida su cui tutti si devono misurare». L'obiettivo è cercare soluzioni in grado di coniugare la priorità della tutela ambientale e della salute, con la tutela del lavoro e la crescita economica: «L'approccio dev'essere basato sul ritrovato protagonismo del ruolo pubblico delle istituzioni che devono guidare i processi economici e non subirli». Viene evidenziato come i finanziamenti verranno intercettati solo attraverso progetti di qualità: «Sollecitiamo le istituzioni ad aprire tavoli di confronto. Abbiamo elaborato proposte che vorremmo offrire a breve attraverso un'iniziativa pubblica a Gubbio. Se sarà questo l'approccio, anche il tema dei combustibili nell'industria del cemento sarà oltrepassato da una proposta che possa garantire nuove tecnologie di riduzione dell'impatto ambientale e per promuovere l'uso di combustibili da fonti rinnovabili».Massimo Boccucci© RIPRODUZIONE RISERVATA