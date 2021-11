Martedì 9 Novembre 2021, 05:01

PUBBLICO IMPIEGO

GUBBIO Si apre una partita importante nel riassetto dirigenziale del Comune visto l'annunciato pensionamento dell'ingegnere Luigi Casagrande, storico dirigente ai lavori pubblici e grandi opere, patrimonio, protezione civile e servizi scolastici, che con 2022 lascerà il servizio. Casagrande completa la sua esperienza dopo un lungo percorso professionale con un'impronta fortissima, tanto da essere chiamato in causa puntualmente a ogni campagna elettorale dalle opposte fazioni sul peso specifico e la gestione di settori chiave della pubblica amministrazione. La successione è già un rebus tra chi pensa, nella stessa maggioranza del sindaco Filippo Mario Stirati, che si debba procedere subito a un concorso pubblico per titoli ed esami e chi invece induce Stirati ad avvalersi tranquillamente di una facoltà di legge che prevede la nomina fiduciaria per almeno tre anni e comunque sino alla fine del suo mandato (2024). Il sindaco sarebbe orientato verso la soluzione della nomina fiduciaria attraverso un avviso pubblico, insediando una commissione per valutare il curriculum di uno o più candidato per poi procedere a colloquio interno. Stirati lascerebbe poi al successore il compito di prevedere la conferma del professionista, o individuarne un altro, oppure bandire il concorso pubblico. Massimo Boccucci