GUBBIO La scuola e le professioni con le sue eccellenze: questo è il senso degli incontri organizzati dal polo liceale Giuseppe Mazzatinti, con il coinvolgimento pieno degli studenti che possono conoscere storie di vita vissuta raccontata da personaggi capaci di fare percorsi da protagonisti. È il caso di Leonardo Semplici (foto ndr), l'allenatore fiorentino di calcio che ha guidato in Serie A il Cagliari e la Spal, vantando in carriera sei promozioni dai dilettanti fino a raggiungere il punto più alto. Semplici sarà oggi, alle 10, collegato a distanza con gli studenti dell'indirizzo Scientifico Sportivo che seguiranno la sua esperienza e gli rivolgeranno domande.

Interverranno il sindaco Filippo Mario Stirati e l'assessore allo Sport, Gabriele Damiani. «Ci piacciono molto queste occasioni e questa formula - spiega il dirigente scolastico Maria Marinangeli - che avvicina i nostri giovani ai contesti di alto livello. Vogliamo offrire ogni tipo di opportunità e di confronto per la formazione e maturazione di esperienze che lasciano il segno e fanno capire il valore di certi percorsi. Siamo impegnati come liceo a rafforzare i nostri cinque indirizzi, come testimonia l'introduzione di un'ora di psicologia dello sport potenziando l'orario della didattica nel biennio dello Sportivo».

Sicuramente Semplici è un professionista del calcio di primissimo livello, che con le esaltanti promozioni ha anche vinto tre volte la Supercoppa di Lega Pro, oltre a una Panchina d'oro e una d'argento di Lega Pro, e una d'argento di Serie B. La sua carriera in panchina è cominciata nel 2004 con il San Gimignano in Eccellenza, ottenendo subito la promozione in Serie D. Con il Figline Valdarno dalla stagione seguente ha compiuto un capolavoro conquistando tre promozioni in quattro anni. Dopo le parentesi con Arezzo e Pisa, è ripartito nel 2011 dalla Fiorentina Primavera, valorizzando giocatori come Chiesa e Bernardeschi. Nel dicembre 2014 l'approdo alla Spal in Serie C, con il salto in Serie B. Il 22 febbraio 2021 viene chiamato dal Cagliari, che riesce a salvare con una rimonta pazzesca.

