Venerdì 15 Ottobre 2021, 05:00

LA STORIA

GUBBIO Le pale hanno cominciato a girare e dominano la vallata, facendo questo il più grande impianto eolico collettivo d'Italia, realizzato dalla cooperativa energetica ènostra impegnata nel settore dell'energia elettrica 100 per cento rinnovabile, etica e sostenibile. La turbina installata in località Cerrone, a distanza dai centri abitati e fuori dalla fascia di rispetto dei crinali e della viabilità panoramica. è un aerogeneratore ewt da circa 900 kw che produrrà 2 gwh l'anno di energia elettrica, sufficiente a soddisfare la domanda di 900 famiglie, ed eviterà l'emissione di 878 tonnellate di Co2 l'anno. L'impianto è stato realizzato con la collaborazione di Banca Etica che nel progetto ha avuto il ruolo di finanziatore e anche di sostenitore. Per solennizzare l'entrata in funzione, è stato promosso un incontro sul posto al quale hanno partecipato oltre 150 soci provenienti da tutta Italia, il sindaco di Filippo Mario Stirati, il presidente della commissione Industria del Senato Gianni Girotto, il presidente Legacoop nazionale Mauro Lusetti, il vicedirettore generale di Banca Etica Nazzareno Gabrielli, il presidente di Legambiente Umbria Maurizio Zara. «La risposta di tutti ci conferma che siamo sulla strada giusta e che con la forza collettiva possiamo accelerare la transizione energetica», ha detto Sara Capuzzo, presidente di ènostra. La cooperativa ènostra si è detta disponibile a realizzare altri impianti del genere nel territorio eugubino su terreni di proprietà comunale. «Abbiamo dato la nostra disponibilità - dice Stirati - verificando la compatibilità dei progetti con i contesti ambientali e paesaggistici». Il sindaco parla di «operazione intelligente e in una dimensione naturale appropriata che abbiamo favorito e verso la quale abbiamo sempre mostrato attenzione, interesse e condivisione».

Tutt'altra storia invece l'operazione a livello di impiantistica eolica nella zona di Castiglione Aldobrando dov'è prevista una soluzione che però in successiva sede progettuale è stata radicalmente cambiata con dimensioni nettamente superiori attivandosi una pala di un centinaio di metri. Sull'operazione in corso a Castiglione Aldobrando è in atto un braccio di ferro con tanto di ricorso.

Stirati ha annunciato nel febbraio scorso un'opposizione, così come hanno proceduto la Provincia di Perugia e la Sovrintendenza dopo che l'impianto era stato approvato a maggioranza dalla Conferenza dei servizi pur con il parere negativo dei tre enti. «Guardiamo alle energie alternative pulite - spiega Stirati - come a una vera risorsa, ma nello specifico siamo contrari poiché i proponenti hanno trasformato la propria istanza iniziale, che prevedeva la costruzione di micro-pale, nella richiesta d'installazione di una pala con un'altezza di 100 metri visibile sia da Perugia che da Gubbio per un impatto inaccettabile».

Massimo Boccucci