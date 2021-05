13 Maggio 2021

Il tempo del commiato tra le lacrime per il destino crudele del diciannovenne Samuel Cuffaro e la cinquantaduenne Elisabetta D'Innocenti stroncati dall'esplosione di venerdì scorso nell'edificio per la lavorazione della cannabis light e olio essenziale. Oggi i funerali del ragazzo verranno celebrati dal parroco don Gabriele Pauletto alle ore 15 nella chiesa Madre del Salvatore di Madonna del Ponte. Domani ci sarà invece l'ultimo saluto a Elisabetta, alle 15.30 nella chiesa parrocchiale Sant'Andrea di Sigillo per poi prevederne la cremazione. Il sindaco Filippo Mario Stirati ha proclamato un nuovo lutto cittadino con le vetrine dei negozi listate a lutto (Confcommercio ha aderito). I nomi di Samuel, Elisabetta e Alessio sono risuonati tante volte, tra gli striscioni, ieri mattina in piazza Grande durante la manifestazione di Cgil, Cisl e Uil, che ha visto anche la presenza dei compagni di scuola di Samuel e Alessio, il diciassettenne intubato in coma farmacologico al centro grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena, al quale i sanitari stanno tentando di salvare la gamba destra per la grave infezione in corso (ci sarebbero poche speranze, come informa il legale di famiglia Francesca Pieri). Ci sono ustioni di terzo e quarto grado sul 70 per cento del corpo. La famiglia si trova da quella maledetta sera a Cesena e il Comune la sta aiutando: accanto ad Alessio, figlio unico che l'8 giugno compirà 18 anni, ci sono il padre camionista Biagio, la mamma casalinga Patrizia e due zii. Il polo tecnico Cassata-Gattapone, con l'indirizzo Professionale frequentato da Samuel fino all'anno scorso e da Alessio che fa il quarto, ha promosso una raccolta fondi per la famiglia del ragazzo deceduto, impegnandosi ora anche per aiutare i familiari del giovane ricoverato. Ieri mattina piazza Grande, presente Stirati, ha riservato il grido di dolore per gli incidenti sul lavoro. Si sono fatti sentire gli amici di Samuel con le note diffuse della canzone che lui stesso aveva scritto. Minuto di silenzio ieri mattina anche all'Ufficio di presidenza di Anci Umbria..

