24 Marzo 2021

AMBIENTE

GUBBIO C'è una mossa a sorpresa che sta meditando l'ala della coalizione di Stirati fortemente contraria all'uso del Css nelle cementerie Barbetti e Colacem e alla richiesta di Maio Tech per trattare i rifiuti nello stabilimento dell'ex Sirio Ecologica: spingere il sindaco in quanto autorità sanitaria del territorio comunale a emettere un'ordinanza di divieto per fermare l'eventuale via libera della Regione.

Poi la faccenda potrebbe diventare materia per il Tar e il Consiglio di Stato, com'è accaduto in altre parti d'Italia. Sul Css la maggioranza appare compatta nei documenti sottoscritti, ma c'è chi esterna aperture favorevoli in altre sedi. Fin qui le iniziative della Giunta Stirati in materia ambientale non hanno dato risultati, ricordando per esempio il ricorso respinto contro l'installazione di un traliccio della telefonia a Padule con tanto di spese legali da risarcire.

Lo scontro su Css e rifiuti è tutto politico, al di là della mobilitazione dei comitati cavalcata da esponenti sempre a caccia di consensi elettorali. Se tra le forze del centrosinistra c'è il timore di farsi scavalcare, si è aperta una grossa spaccatura nel centrodestra dopo che il già candidato a sindaco Marzio Presciutti Cinti ha partecipato alla manifestazione di protesta degli ambientalisti sabato scorso a Padule.

Presciutti Cinti si è schierato con Stirati, Goracci e i comitati prendendo le distanze dalla Lega che in un comunicato ha ricondotto la vicenda Css a una questione tecnica, esprimendo al contempo ogni contrarierà a uno scenario con Gubbio sede per la chiusura del ciclo dei rifiuti.

Massimo Boccucci

