8 Aprile 2021

L'INIZIATIVA

GUBBIO Dal potenziamento del progetto City Angels per tenere in ordine la città ai contributi per rivitalizzare situazioni come l'illuminazione danneggiata nelle edicole della Via Crucis lungo la strada che da San Marziale porta all'eremo di San Girolamo con il decisivo intervento del Rotary Club Gubbio. Il progetto estivo dei City Angels promosso d'intesa con il Comune ora si amplia coinvolgendo anche i giovani della fascia di età da 20 a 35 anni, oltre a quelli da 17 a 20. L'attività verrà riproposta per il sesto anno di fila con la novità di un più ampio coinvolgimento per un'opportunità anche lavorativa rivolta a chiunque voglia mettersi in gioco. E' atteso il bando che dopo il 31 maggio porterà a definire due gruppi operativi che verranno attivati per alcune settimane con la previsione di borse lavoro messe a disposizione per un totale di 4.000 euro.

Al Rotary si deve un altro impegno significativo come la consegna alla Diocesi dell'aggiornamento dell'impianto di illuminazione delle stazioni della Via Crucis poste sulla strada verso San Girolamo, oggi casa delle monache clarisse della Santissima Trinità dopo esser stato affidato per lunghi anni alla Comunità di Capodarco. Si tratta di 13 edicole sacre che il Rotary eugubino insieme al Comune già nel 2007, con il compianto presidente Enrico Passeri, aveva rinnovato e donato alla Diocesi eugubina. Negli ultimi anni però alcuni atti vandalici oltre agli agenti atmosferici hanno portato il Rotary a farsi carico di un'ulteriore opera di ristrutturazione soprattutto per quanto riguarda l'illuminazione. «Luci che aiutano a vedere la speranza, a guardare avanti in questo delicato periodo provando a lasciarsi il buio alle spalle. E' un dono prezioso per la collettività», ha detto il vescovo Luciano Paolucci Bedini nel ringraziare il presidente Gioacchino Minelli (foto ndr) che dal primo luglio lascerà la guida del club a Mauro Marchi. L'aggiornamento dell'impianto consentirà di rendere nuovamente luminoso un tratto identificativo per la presenza quotidiana di eugubini a passeggio e in pellegrinaggio.

Massimo Boccucci

