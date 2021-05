12 Maggio 2021

LA QUESTIONE

GUBBIO Si allungano i tempi sul Css alla cementerie Colacem di Ghigiano (aspettando il pronunciamento per Barbetti) e l'ampliamento dell'impianto di trattamento dei rifiuti alla Maio Tech di Padule: questo volevano il sindaco Filippo Mario Stirati, il vice Alessia Tasso e parte della maggioranza contraria all'uso del combustibile solido secondario. Ci sono profonde spaccature, specie per i riflessi del dibattito che si scontra anche con l'immagine di Gubbio fatta passare per la città simbolo dell'inquinamento a cui si oppone una parte della coalizione uscita allo scoperto. Stirati ora confida di tirare avanti con il secondo mandato che scade nel 2024 senza pressioni sul tema che un'eventuale immediata autorizzazione regionale avrebbe portato, con la mobilitazione dei comitati ambientalisti cavalcati da alcuni politici. «Un risultato importante - hanno detto Stirati e Tasso - , a chiedere la Via era stato nei mesi passati l'intero consiglio comunale». Per i consiglieri comunali leghisti Angelo Baldinelli, Michele Carini e Stefano Pascolini «si conferma quanto da sempre sostenuto che si tratta di una questione tecnica e non politico-ideologica». Fa discutere un tweet di Carlo Calenda sul Css: «Classico esempio di economia circolare che va avanti da tantissimi anni. Se iniziamo a mettere i veti anche su questo come andremo a finire?». Il problema è che Marzio Presciutti Cinti già candidato a sindaco del centrodestra nel 2019 è appena passato con Azione di Calenda riaffermando il suo no al Css. Ora avrebbe confidato di essere pronto a cambiare ancora partito. «Non credo che possa essere un tweet - dice - a definire la linea politica di un partito. La decisione sulla Via va nella direzione giusta. Ho invitato Calenda a Gubbio, sarà qui appena potrà».

M.Boc.

