Domenica 5 Settembre 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

GUBBIO Viaggio nella Gola del Bottaccione sulle tracce dei dinosauri, partendo dal museo allestito nel monastero di San Benedetto. Da questo primo fine settimana viene messa a disposizione una navetta di turisti e cittadini che collegherà il museo dei dinosauri alla Gola naturalistica, lì dove la teoria sull'estinzione dei grandi animali è stata studiata e analizzata sul campo da scienziati e ricercatori guidati da Walter Alvarez.

La navetta parte ogni sabato e domenica, per ora di settembre, dal museo Extinction prima e dopo la scomparsa dei dinosauri a San Benedetto alle ore 11, 12, 15.30 e 16.30. Per poter accedere alla navetta basta ritirare un tagliando all'ingresso del museo, e una volta arrivati alla Gola del Bottaccione è possibile scegliere il tipo di itinerario da fare percorrendo la via dell'acquedotto medioevale recentemente oggetto di importanti lavori di riqualificazione. L'idea è di mantenere il servizio attivo fino a quando la stagione renderà possibile effettuare le escursioni. La storia ci riporta a 66 milioni di anni fa quando un meteorite grosso come una montagna si abbatté sulla terra innescando eventi che annientarono il 75 per cento delle forme di vita. Scomparirono anche i dinosauri che avevano dominato il Mesozoico, vere icone della preistoria come il tirannosauro e il triceratopo. Le stratificazioni rocciose del Bottaccione racchiudono la storia della più celebre estinzione di massa tra quelle che hanno scandito il tempo geologico.

Massimo Boccucci