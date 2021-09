Martedì 7 Settembre 2021, 05:01

LA RICHIESTA

GUBBIO Torna alla carica il gruppo Ceri 2020, dopo che il sindaco Filippo Mario Stirati e il Tavolo ceraiolo hanno bocciato la proposta di una festa ridotta e a numero chiuso. Il sodalizio, che coinvolge ex Capodieci, parla di proposta fraintesa, riaffermando la validità di un appuntamento straordinario entro l'anno. «Le intenzioni - spiega il gruppo - riguardano solo l'ipotesi di una festa straordinaria l'11 settembre viste le rinunce del 15 maggio 2020 e 2021». ll numero limitato di tremila ceraioli (mille per ciascun Cero) consente - per i promotori - una corsa classica evitando assembramenti nei punti nevralgici di piazza Grande, Porta di Sant'Ubaldo e in basilica. «I tagli - viene spiegato - sono volti al mantenere una bolla Covid-free per un numero sostenibile di ore». Il gruppo rimarca di aver sfruttato consulenze e professionalità, definendo la soluzione «ragionata, inclusiva e rispettosa della natura stessa della festa, colmando un vuoto che sarebbe stato compito del Tavolo ceraiolo affrontare nei tempi dovuti. Era necessario pensare a una festa in condizioni particolari già per lo scorso 15 maggio, così come sarà necessario pensare a un piano per il 2022 o per i prossimi anni». Per il gruppo va preservata la continuità per evitare «la non-trasmissione della festa alle nuove generazioni. Il non celebrare è sembrata l'unica soluzione del Tavolo che ha propositi generici, demagogici e poco realistici. La festa è sopravvissuta nei secoli perché si è sempre adattata alle condizioni storiche che ha trovato».

Massimo Boccucci

