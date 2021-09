Martedì 14 Settembre 2021, 05:01

GUBBIO Niente sarà come prima è il romanzo per Diadema Edizioni di Tiziana Scassellati, insegnante di italiano, storia e latino al polo liceale Giuseppe Mazzatinti, all'esordio nella narrativa. E' la storia di Carla, una brillante giornalista incaricata di scrivere sul Covid e l'impatto della pandemia sul nord d'Italia e Milano in particolare, con un vissuto personale e familiare che pesa su percorsi e volontà tra accadimenti e paure. «Quello scelto da Tiziana Scassellati - evidenzia nella prefazione il giornalista, scrittore ed editore Mario Fioriti - poteva essere un terreno scivoloso, quando le relazioni personali e familiari sono il centro della narrazione, a cui si aggiunge il corso inesorabile della storia, di eventi troppo più grandi e perciò condizionanti come il Covid. Si puòdefinire una specie di romanzo di formazione, dove un evento epocale come una pandemia e il conseguente lockdown, interviene pesantemente e in maniera inaspettata nella vita di alcune persone». La pubblicazione è nelle librerie dell'eugubino-gualdese. L'immagine di copertina è di Alessia Pompei, già studentessa e allieva dell'autrice all'indirizzo artistico del Mazzatinti.

Massimo Boccucci