Martedì 2 Novembre 2021, 05:01

IL PIANO

GUBBIO Caccia ai soldi per rimpinguare le cose: il Comune ci riprova con un altro bando per passare all'incasso e provare ad affidare ai privati il compito di rilanciare una parte del patrimonio pubblico perlopiù lasciato a se stesso, mettendo sul mercato 25 immobili per un valore complessivo in 2.591.534 euro. L'assessore al Patrimonio, Rita Cecchetti (foto), ha ufficializzato le strategie operative con le stime in attuazione del cosiddetto Piano di alienazione e valorizzazione immobiliare (Pavi) approvato dal consiglio comunale.

Gli interessati all'acquisto degli immobili messi all'asta dovranno inoltrare la domanda di partecipazione alla gara pubblica con la relativa offerta entro il prossimo 15 dicembre a mezzogiorno. Sulla home page del sito web del Comune è stato pubblicato un apposito banner che rimanda al bando con tutte le informazioni per aderire alle singole proposte. Per avere ulteriori chiarimenti e informazioni, oltre che per ricevere la documentazione tecnica e amministrativa rispetto alle schede tecniche sintetiche pubblicate, gli interessati possono anche rivolgersi al servizio patrimonio (telefono 0759237341 e 0759237318), con la possibilità di eventuale sopralluogo mediante appuntamento allo 0759237375. Nel lotto delle 25 proprietà comunali finite sul mercato ci sono terreni edificabili in via dell'Arte dei Falegnami, nelle frazioni di Spada e Padule, nella zona di San Biagio. Ci sono anche il terreno e complesso delle ex scuole di Nogna e San Benedetto Vecchio, lo storico fabbricato di palazzo Palmi, un fabbricato nella frazione di Morena, terreni agricoli a San Martino in Colle, Loreto (vocabolo Moscella), Vallingegno (vocabolo Maitini), Nerbisci verso Mocaiana, Ghigiano, Sioli e Semonte, la corte urbana in via Antonini, un fabbricato in via Armanni a San Pietro e uno in via Federico da Montefeltro. Nel pacchetto delle proposte non trova posto il palazzo delle Ex Orfanelle in via XX Settembre, già sede degli uffici tecnici comunali, che ha un prezzo di base alto e senza avere una prospettiva ben definita dopo i tentativi di cessione fin dai tempi di Orfeo Goracci sindaco. L'immobile di pregio è stato lasciato nel più totale abbandono e nei primi del 2000 erano state segnalate dai dipendenti comunali preoccupanti infiltrazioni di acqua che lo rendevano inagibile per le attività. Il Comune non ha mai pensato di investire risorse per il pieno recupero e quando ha provato a venderlo ai privati non è riuscito a concretizzare partendo da cifre alte, a cui aggiungere gli interventi di restauro e in base all'utilizzo che nessuna amministrazione comunale ha valutato per garantire decoro e funzionalità.

Massimo Boccucci