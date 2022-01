Domenica 9 Gennaio 2022, 05:01

LA QUESTIONE

GUBBIO Fughe dal Comune e nuovi arrivi con i primi due concorsi pubblici - per un posto da ingegnere e due da vigili urbani - da quando Filippo Mario Stirati è sindaco (2014). Se ne vanno tre dipendenti che scelgono altri Comuni, una a Corciano per fare il responsabile dell'ufficio tecnico, un'altra a Sigillo dopo aver lasciato lo staff del sindaco e uno a Città di Castello. A questi si aggiunge l'ingegnere Luigi Casagrande andato in pensione e il cui posto di dirigente del Settore lavori pubblici, patrimonio, manutenzioni e aree interne con contratto a tempo pieno fino al 2024 verrà scelto con selezione e nomina fiduciaria da parte del sindaco. La grande novità è rappresentata dai due concorsi pubblici dopo ripetute pressioni anche all'interno della maggioranza. «L'avevamo preannunciato e già da tempo i concorsi pubblici sono incardinati nella programmazione dell'attività dell'amministrazione comunale», ha commentato l'assessore al Personale, Rita Cecchetti, nel rendere nota la pubblicazione sul portale del Comune web dei due bandi concorso per l'assunzione di un ingegnere da assegnare al Settore lavori pubblici, patrimonio, manutenzioni e aree interne e di due agenti di Polizia Municipale. Nello specifico, i bandi riguardano la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto con profilo di istruttore direttivo tecnico ingegnere (categoria D) e la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti con profilo di agente di Polizia Municipale (categoria C), tutti con scadenza il prossimo 27 gennaio. Gli interessati possono inoltrare domanda di partecipazione attraverso la procedura informatica messa a disposizione dal Comune sul proprio sito istituzionale.

Massimo Boccucci

