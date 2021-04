21 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







LA CANDIDATURA

GUBBIO Il calcio entra nel Pd eugubino, che per aprire il nuovo corso candida alla guida della segreteria l'ex guardalinee internazionale Massimiliano Grilli, 51 anni, alle spalle un carriera ai massimi livelli nella classe arbitrale e dirigente addetto agli arbitri nella Cremonese in Serie B e C. Sarà probabilmente l'unico candidato alle elezioni congressuali sabato prossimo con i circoli ridotti da quattro a uno e tre seggi per esprimere il voto, presso la sede di piazza Oderisi, la pro loco di Torre Calzolari e la pro loco di Colonnata. Attorno a Grilli, da sempre vicino all'ex consigliere regionale e già segretario Andrea Smacchi, c'è il gruppo storico con due dei tre reggenti, ossia il capogruppo consiliare Marco Cardile e Francesco Filippetti, mentre Luca Naticchi viene dato per dissidente e non intenzionato a partecipare al congresso. Il sostegno a Grilli viene anche dai consiglieri comunali Giorgia Vergari e Giovanni Manca del Gruppo Misto sostenendo al contempo anche la maggioranza del sindaco Filippo Mario Stirati mentre il Pd è in minoranza. «La volontà è costruire una valida alternativa politica - ha detto Grilli presentato ufficialmente ieri pomeriggio nella sede di piazza Oderisi - in grado di compiere un percorso di rigenerazione per dare nuova linfa e credibilità. Deve essere un partito inclusivo, riferimento del territorio, impegnandoci a riunire tutto il centrosinistra e i riformisti. Al momento il Pd è all'opposizione ma dev'essere sana e costruttiva basata sui temi senza giochi di potere. Siamo disposti ad appoggiare l'amministrazione sulle proposte costruttive e utili. Siamo vicini al sindaco Stirati nell'affrontare le questioni legate alla pandemia che stiamo vivendo, dicendo basta alle strumentalizzazioni».

Massimo Boccucci