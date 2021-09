Martedì 28 Settembre 2021, 05:03

LA QUESTIONE

GUBBIO Non si allenta la tensione nel centro storico tra nuove denunce e dossier fotografici che testimoniano ancora eccessi e degrado. Il gruppo Vivere nel centro storico di Gubbio è tornato alla carica postando sui social foto allarmanti. L'ultimo fine settimana ha lasciato altri segnali negativi. «Soldi pubblici gettati al vento - viene denunciato - e senso civico rimasto a casa. La chiusura alle due di notte dai prossimi venerdì e sabato è un grande segno di attenzione nei confronti di chi vive nei pressi di attività notturne. Si evince che tale iniziativa da parte dell'autorità comunale è legittima e applicabile, nonostante sia sempre stato affermato il contrario, tanto che per tutta l'estate la vita di gran parte dei tremila residenti è stata resa un inferno. Bene questa inversione di rotta». Viene proposto di allungare l'ordinanza al 31 ottobre per Halloween e di riporre dalle strade i tavoli e le sedie dei locali e dei ristoranti «perché gli avventori della notte sono soliti bivaccare chiassosamente». Vengono passate in rassegna alcune situazioni imbarazzanti: «In zona corso Garibaldi si è tornati a urinare sotto le finestre e i residui delle buste dell'immondizia sono tornati a colare sulle pietre. Via Bartocci è rimasta fuori dalla sanificazione tra urina e vomitate. Forse è il caso di chiedere alle attività che somministrano bevande sino all'alba e al Comune di provvedere a security che controllino il decoro».

Massimo Boccucci

