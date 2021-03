15 Marzo 2021

GUBBIO Strade eugubine sempre tra disagi e speranze di ammodernamento. Riapre oggi il cantiere sulla Pian d'Assino, stavolta sul tratto cittadino, mentre dal Recovery Plan vengono le aspettative per intervenire sulla vecchia decrepita Pian d'Assino. Anas riparte oggi coi lavori di manutenzione programmata della variante. Il rifacimento del fondo stradale interesserà in questa fase il tratto di raccordo tra la rotatoria della Contessa e lo svincolo Gubbio Nord. Restano chiusi da fino al 2 aprile l'ingresso e l'uscita Gubbio Nord, mentre la strada è percorribile in entrambi i sensi di marcia da Mocaiana a Branca.

La seconda fase, che riguarderà il risanamento tra lo svincolo Gubbio Nord e l'uscita San Marco, è invece prevista dal 6 aprile, salvo variazioni per il meteo. Si riapre il discorso sul futuro della strada statale della Contessa per i progetti legati al Recovery Fund annunciati dal sindaco Filippo Mario Stirati. Sulla bretella di collegamento con il pesarese e l'Adriatico c'è un importante progetto donato alla città nel 2005 dalla Fondazione Cassa di Risparmio che investì 430mila euro. Venne tenuto nel cassetto dall'allora sindaco Orfeo Goracci e in seguito si sono spese tante promesse con le battaglie politiche condotte soprattutto dai Socialisti con Giuseppe Brunelli. Ora la Regione ha chiesto in tempi brevi le schede per il Recovery Plan che individua le azioni del rilancio. «Pensiamo - spiega Stirati - a promuovere l'Area Interna per implementare le relazioni territoriali con la Regione Marche, Fabriano, Urbino e il basso pesarese collegati da sempre a noi e sempre più vicini grazie a progetti, iniziative ed eventi che ci legano e ci legheranno indissolubilmente. L'ammodernamento della Contessa per fortuna ormai sta a cuore anche alle città della costa e su questo vogliamo ragionare».

