GUBBIO Ora et labora. L'espressione girava soprattutto ai tempi di Luciano Gaucci che portava il Perugia in ritiro dopo le sconfitte più brutte che lo facevano infuriare, attirando l'attenzione dei media. A tante squadre di calcio piace il Beniamino Ubaldi con la formula hotel, campo sportivo (gestito dal Csi) e il seminario diocesano incorporato nel complesso. Fatica, preghiera e quiete, insomma, nella struttura che porta il nome di un vescovo particolarmente amato che ha retto la curia dal 1932 e al 65. Ora si cambia con la prospettiva di un nuovo affidamento al quale sta lavorando la Diocesi proprietaria del complesso di via Perugina alle porte del centro che, dalla metà degli anni Ottanta, è punto di riferimento per l'ospitalità alberghiera, la ristorazione, lo sport, la convegnistica e l'associazionismo con ampi spazi polifunzionali ed esterni con tanto di impianto per la produzione di energia elettrica tra pannelli fotovoltaici e solare termico.

Il nuovo consiglio di amministrazione dell'ente Seminario diocesano di Gubbio è presieduto dal vescovo Luciano Paolucci Bedini che si sta occupando in prima persona del rilancio dell'hotel sul piano anche strutturale e sta valutando le manifestazioni d'interesse per l'affidamento in gestione. In queste settimane all'ente ecclesiastico proprietario della struttura stanno arrivando segnali e attenzioni per un'eventuale gestione esterna (si parla di una cordata locale). La Diocesi intanto ha festeggiato il compleanno (76 anni) e il cinquantesimo di sacerdozio di don Pietro Benozzi, canonico regolare lateranense, attuale vicerettore della basilica di Sant'Ubaldo e per anni parroco di Madonna del Ponte e l'ordinazione a diacono di Edoardo Pifarotti, classe 1988, cresciuto nella parrocchia di San Giovanni Battista dove ha svolto vari compiti, oltre che voce dei Cantores Beati Ubaldi cappella musicale della cattedrale e della basilica di Sant'Ubaldo diretta dal maestro Renzo Menichetti. E' approdato al diaconato, dopo un percorso in seminario, accompagnato dalle comunità parrocchiali di San Pietro e San Giovanni dove presta servizio accanto al parroco don Mirko Orsini, al viceparroco don Andrea Svanosio e al diacono Mauro Pierucci.

