GUBBIO Il caro bollette spinge il Comune a stanziare fondi per aiutare le famiglie in difficoltà. La Giunta Stirati ha ufficializzato un fondo di bilancio di 330mila euro messo a disposizione in questa prima fase, in attesa di ulteriori trasferimenti statali o regionali. I dati sull'incidenza della povertà familiare e individuale in Umbria - spiegano da palazzo Pretorio - mostrano un peggioramento rispetto alla media nazionale e a livello locale anche il reddito medio familiare evidenzia parametri inferiori rispetto alla media umbra. Nell'attuale contesto, dal Comune fanno notare come assume particolare rilevanza il fenomeno della povertà assoluta, che è correlato all'impossibilità da parte delle famiglie di sostenere la spesa minima accettabile e anche tale fenomeno risulta più diffuso in Umbria rispetto al dato nazionale. Presentate 353 domande, di cui 165 finanziate e 166 ammesse ma rinviate a una fase successiva con gli scorrimenti della graduatoria, mentre 22 sono state rigettate per mancanza di requisiti. Il contributo va da mille a duemila euro a nucleo familiare, sulla base dell'Isee fino a 20mila euro e nel limite delle bollette effettivamente pagate e rendicontate.

