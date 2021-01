L'EMERGENZA

GUBBIO La raccolta dei rifiuti è sempre un problema, nonostante i costi altissimi a carico delle famiglie. Ne sa qualcosa una famiglia che risiede nella zona di Zappacenere, nell'immediata periferia verso est, e in quarantena da due settimane per un caso di contagio al coronavirus. In casa stanno accumulando immondizia nel garage perché nessun addetto di Gesenu che gestisce il servizio è passato per la raccolta. Immaginatevi come può regolarsi chi non ha un posto dove mettere l'organico e il resto. In questi casi c'è una procedura specifica, legata alle norme igienico-sanitarie per l'impatto del virus, che viene comunicata e a cui le famiglie interessate devono attenersi scrupolosamente. Ma nonostante queste indicazioni rigorose, ci sono poi i disservizi e i malcapitati costretti ad arrangiarsi come possono. Questa famiglia ha telefonato tre volte al servizio clienti di Gesenu, trovando disponibilità nel recepire la segnalazione senza però intervenire, così come si è rivolta anche al Comune e ai vigili urbani. Gli addetti di Gesenu hanno risposto che le procedure dipendono direttamente dal Comune, deputato a fornire nominativi e indirizzi per la raccolta specifica. Dopo giorni senza un riscontro pratico la stessa famiglia ha deciso di rivolgersi alla segreteria del sindaco Stirati, trovando anche qui la massima disponibilità all'ascolto ma senza risolvere per ora la faccenda. Questi rifiuti vengono trattati in modo particolare, come riportato anche dalle istruzioni della Usl.

Massimo Boccucci

