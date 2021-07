Venerdì 9 Luglio 2021, 05:01

LA POLITICA

GUBBIO Imbarazzi dietro le quinte del consiglio comunale dopo l'ingresso di Sabrina Venturi della Lega, prima dei non eletti subentrata a Stefano Pascolini che si è dimesso. Con lei aveva fortemente polemizzato nel febbraio 2020 la maggioranza, fino a costringerla alle dimissioni dalla commissione pari opportunità per un post su Facebook legato al Covid e ai migranti africani. Ora la coalizione del sindaco Filippo Mario Stirati tace perché tra le sue file c'è Giorgia Gaggiotti di Scelgo Gubbio, subentrata ad Alessio Bazzurri, finita a sua volta al centro di una bufera mediatica nazionale nel dicembre 2020 per un post da femminista su Facebook con Stirati che aveva preso le distanze, fino alle dimissioni da presidente di quella stessa commissione. Ci sono le manovre nel Pd che ha votato le variazioni al bilancio preventivo del triennio 2021-2023 e ha incassato due incarichi nelle segreterie a livello regionale e provinciale. Giovanni Manca e Giorgia Vergari sul bilancio hanno dato una mano a Stirati tornando al fianco della maggioranza da cui sono usciti il 4 maggio scorso passando al Pd dal Gruppo Misto, dopo l'elezione nel 2019 con i LeD. Non era presente ai lavori consiliari Marco Cardile. Il Pd, con le felicitazioni del segretario locale Massimiliano Grilli, ha inoltre ufficializzato le nomine di Cardile responsabile salute nella segreteria regionale umbra e delegato regionale nella consulta nazionale sanità e Vergari responsabile pari opportunità nella segreteria provinciale di Perugia.

M. Boc.