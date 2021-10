Domenica 17 Ottobre 2021, 05:02

LA CITTÀ CHE NON PIACE

GUBBIO Buche e avvallamenti ovunque, con strade, vicoli e parcheggi diventati ormai una trappola ad alto rischio per l'incolumità personale e la salvaguardia dei veicoli. E ci sono anche gli studi legali allertati per valutare le situazioni caso per caso, verificando la possibilità di denunciare il Comune e chiedere il risarcimento danni. L'ultima vicenda eclatante è riferita alla situazione del parcheggio dell'ex seminario tra via del Teatro Romano e lo sbocco in via Cavour, sopraffatto per larga parte da lunghi anni dal fondo viario impossibile. Proprio vicino all'arco su via del Teatro Romano, un automobilista è incappato in una grossa buca e non è riuscito a evitare i danni alla propria auto. Si è ritrovato intrappolato mentre stava lasciando il parcheggio, tenendo conto del fatto che per oltre la metà versa in condizioni sempre più pietose senza asfalto con il formarsi di palude quando piove. In qualche tratto si sono formati dei crateri e l'uomo in transito con una macchina sportiva si è ritrovato nei guai avendo sentito un rumore quando le ruote sono finite nella buca. Ha avvertito un cigolio e ha visto rigata l'auto, andando su tutte le furie fino a realizzare un dossier fotografico per prepararsi a chiedere conto al Comune. L'uomo, che ha deciso di segnalare le problematiche agli uffici comunali e alla Polizia Locale, ha notato altre situazioni di pericolo per la presenza a terra di staffe di alluminio non protette e di muretti con cedimenti.

Massimo Boccucci

