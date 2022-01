Domenica 23 Gennaio 2022, 05:03

AMBIENTE

GUBBIO Discariche abusive, sempre di più e senza limiti né freni. Le segnalazioni si susseguono con diverse zone, dal centro alla vasta periferia, sopraffatte dai rifiuti più o meno ingombranti lasciati ammassati. Un caso eclatante è stato segnalato nella zona di Loreto, frazione a nord-ovest a una decina di chilometri dalla città, dove sono stati depositati una serie di materiali di ogni genere ai bordi delle strade e sparsi tra la vegetazione. Pessima immagine e ripercussioni sul contesto ambientale in aperta campagna di un'area dove la natura domina e i responsabili di certi comportamenti scorretti sono difficilmente rintracciabili. Sono stati trovati sacchi pieni di spazzatura, cassette e bottiglie in plastica lasciati indecorosamente tra piante e arbusti lungo una scarpata. A due passi da un ruscello è stata depositata una macchina giocattolo e nei dintorni, in un angolo a ridosso della strada, sono stati rinvenuti dei sedili di auto, sanitari dei bagni con altri sacchi e bottiglie in ordine sparso. Nella frazione di Semonte sono state segnalate altre situazioni deplorevoli, con altri materiali tra cui due materassi. Molti hanno esternato sui social, postando foto e denunciando il malcostume. I casi si susseguono in diverse parti del territorio, con la richiesta di interventi di bonifica che spesso vengono messi in atto da volontari visto che il Comune fatica a gestire le situazioni più disparate. L'amministrazione comunale rivolge continui appelli affinché i materiali, soprattutto quelli ingombranti, vengano portati al centro di raccolta di via Venata aperto tutti i giorni, nel sottolineare peraltro che alle asfittiche casse di palazzo Pretorio la bonifica delle discariche abusive viene a costare in media diecimila euro l'anno. Alle discariche abusive in aperta campagna nelle frazoni si associano gli ammassi di rifiuti in alcuni punti del centro storico e dell'immediata periferia. Il Comune ricorre alle fototrappole per prevenire e punire, ma il fenomeno resta a livelli preoccupanti e sul deposito selvaggio dei rifiuti ci sono continue segnalazioni con un dibattito acceso anche a livello politico (interrogazione della Lega con i consiglieri Michele Carini e Sabina Venturi) sul rispetto degli orari di raccolta e il ritiro degli appositi contenitori.

Massimo Boccucci