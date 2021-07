Domenica 4 Luglio 2021, 05:01

LA VICENDA

GUBBIO Sarà un percorso ancora lungo e complicato per Alessio Cacciapuoti, dall'incidente che il 7 maggio scorso gli ha stravolto la vita per l'esplosione al laboratorio della canapa a Canne Greche dove sono morti il diciannovenne Samuel Cuffaro e la cinquantaduenne Elisabetta D'Innocenti. Il diciottenne Alessio è ricoverato in prognosi riservata al centro grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena, dove venerdì scorso è stato portato in sala operatoria per un altro passaggio di ricostruzione: «È andato bene in una condizione generale e psicologica non semplice», spiega Francesca Pieri, legale della famiglia. Sono stati fin qui una decina gli interventi chirurgici a cui è stato sottoposto, tra la gamba amputata fino a sopra il ginocchio e le ustioni sul 70 per certo del corpo. Gubbio si è stretta attorno ad Alessio e anche a Kevin Dormicchi, il ventottenne rimasto ferito nell'incidente con il ricovero all'ospedale di Branca per un trauma alla colonna vertebrale e ustioni. Continua la solidarietà con le raccolte fondi per aiutare i due giovani e le famiglie. Kevin ha esternato su Facebook: «Ringrazio tutti per il sostegno. Sapevo di avere degli amici straordinari, ma dopo questa esperienza ho capito che ci sono anche tante persone che non conosco e hanno un cuore immenso. Ciò che ho vissuto non è facile da raccontare e dimenticare, ma con l'aiuto di tutti, ogni giorno vedo un piccolo spiraglio di luce. Grazie al vostro aiuto riesco a sostenere le spese per le cure e la riabilitazione».

Massimo Boccucci

