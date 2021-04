10 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







LA QUESTIONE

GUBBIO Sei pagine per dire che l'operazione si può fare, ma lasciando parecchi dubbi sul progetto della nuova stazione carburanti lungo il tratto cittadino a ovest della strada statale Pian d'Assino. Questa la sostanza del parere pro veritate consegnato al Comune dall'avvocato Mario Rampini, del Foro di Perugia.

Potrebbero perciò esserci un seguito nella vicenda, non escludendo esposti e ricorsi, mentre la maggioranza sarà chiamata alla prova dell'aula sull'ordine del giorno dell'ex sindaco Orfeo Goracci, ricordando come otto consiglieri della coalizione di Stirati (inizialmente dieci, poi Giovanni Manca e Giorgia Vergari del Gruppo Misto hanno avuto ondivaga) abbiano preso le distanze dal progetto caldeggiato dai LeD. Rampini evidenzia come «la vigente disciplina di piano regolatore, per quanto concerne la localizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, appare di difficile lettura anche per effetto della sovrapposizione temporale di norme in carenza di coordinamento».

Il Prg esplicita l'impossibilità di realizzare qualsivoglia struttura impattante la visuale, mentre una successiva variante allo stesso Prg prevede la possibilità di costruire se l'area viene ritenuta compromessa anche parzialmente. Rampini chiama in causa la Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, che a maggioranza ha dato il via libera al progetto di Catria Energy Srl. Il parere di Rampini tuttavia non entra nei risvolti ambientali. Goracci rilancia sull'impatto paesaggistico e le modalità di attivazione della consulenza legale. «In tutte le sedute di commissione e di consiglio - spiega Goracci - si è parlato dell'impedimento di vedere Gubbio e di pericolosità. Ma nella determina dell'incarico a Rampini c'è solo un vago cenno».

Massimo Boccucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA