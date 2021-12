Lunedì 13 Dicembre 2021, 05:05

LA DECISIONE

GUBBIO C'è il bando per la successione del dirigente Luigi Casagrande che lascia il Comune per pensionamento. Non ci sarà il concorso pubblico per affidare il settore dei lavori pubblici, patrimonio, manutenzioni e aree interne. La Giunta Stirati ha deciso di procedere, come anticipato, alla nomina fiduciaria che la normativa consente, valutando i curricula degli aspiranti con il prescelto che rimarrà in carica tre anni, peraltro fino al 2024 quando Stirati terminerà il suo secondo e ultimo mandato. All'albo pretorio online è stato pubblicato l'avviso di selezione per curriculum e colloquio. Gli interessati dovranno far pervenire al Comune la domanda entro il prossimo 3 gennaio. Verrà insediata una commissione e il colloquio si terrà in forma pubblica su tematiche relative alla funzione. Di seguito Stirati selezionerà il prescelto dopo un colloquio riservato solo ai selezionati dalla commissione e mirato «a valutare gli aspetti motivazionali - specifica il bando - legati al conferimento dell'incarico, anche in rapporto agli obiettivi del mandato amministrativo». I colloqui a palazzo Pretorio si svolgeranno con la commissione il 20 gennaio e il 31 gennaio col sindaco dei soli candidati che avranno avuto un giudizio di merito ritenuto adeguato. Con la partenza di Casagrande restano come dirigenti di ruolo Francesco Pes al settore urbanistica, territorio e ambiente, Raoul Caldarelli sociale, cultura e turismo, Daniela Franceschetti all'economico-finanziario, con Claudia Bianchi segretario generale.

Massimo Boccucci