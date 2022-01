Martedì 4 Gennaio 2022, 05:01

LA QUESTIONE

GUBBIO Associazioni e comitati ambientalisti, dopo l'autorizzazione della Regione per l'uso del Css nei due cementifici eugubini, hanno annunciato una manifestazione per giovedì. Previsto un raduno alle 10 con macchine, striscioni e cartelli presso le cementerie Colacem a Ghigiano, per poi raggiungere le Cementerie Barbetti a Semonte percorrendo la strada statale Pian d'Assino. Attiveranno anche un banchetto informativo sotto le Logge dei Tiratori, dalle 10 alle 18. «Stiamo facendo tutti gli approfondimenti giuridico-amministrativi - fanno sapere il sindaco Filippo Mario Stirati e il vice Alessia Tasso -, essendoci la necessità di capire come questo provvedimento si collochi nel contesto della transizione ecologica verso il 2030». L'ex sindaco Orfeo Goracci sfida la maggioranza di Stirati: «Sono solo io a percepire e registrare timori e preoccupazioni?». Allineato il consigliere Marzio Presciutti Cinti, già candidato sindaco del centrodestra e passato con Azione di Calenda: «Stirati deve pretendere la valutazione di impatto ambientale». La Lega, con Michele Carini e Sabina Venturi, in un'interpellanza richiama i temi ambienta e la discarica di Colognola. Angelo Baldinelli, appena uscito dalla Lega per il Gruppo Misto, chiede alla maggioranza «se applicherà il principio di precauzione votato a maggioranza nel giugno 2020 e procederà nell'attuazione del progetto legato all'Ecodistretto». Critiche anche dal Movimento 5 Stelle con la senatrice Emma Pavanelli, il consigliere regionale Thomas De Luca e i consiglieri comunali di Gubbio Mauro Salciarini e Rodolfo Rughi.

M.Boc.

