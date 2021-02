I NOSTRI SOLDI

GUBBIO La parte corrente del bilancio preventivo 2021 è stata completata dalla Giunta Stirati e per ora c'è la conferma di tasse e tariffe ferme rispetto all'anno scorso, che verranno semmai ritoccate anche rispetto ai termini dei pagamenti nella fase di assestamento. Ci sono le pressioni sempre più forti di imprenditori e commercianti con le associazioni di categoria, che invocano sconti e dilazioni visti gli effetti locali ancor più disastrosi della pandemia in aggiunta a un già critico tessuto economico-produttivo. Il neo assessore al Bilancio, Marco Morelli, sta guidando con il sindaco questa fase che porta adesso a intervenire nel capitolo degli investimenti per portare a metà marzo il documento contabile al voto del consiglio comunale . La Giunta è alle prese con un problema di entrate che registrano un calo del 50 per cento con ripercussioni gravissime, aspettando gli eventuali interventi del costituendo governo Draghi. C'è un altro capitolo legato al bilancio e riguarda la discarica di Colognola, da sempre considerata nel dibattito politico alla stregua di un bancomat per le casse comunali per gli introiti dai conferimenti esterni. Nei piani della Giunta c'è la costituzione di una commissione congiunta con i settori patrimonio, ambiente e servizi finanziari per esaminare il rapporto costi-benefici. Lo stesso assessore Morelli prefigura una fase di studio in cui potrebbero rientrare le risorse del Recovery Fund e verificando al contempo gli orientamenti della Regione. Massimo Boccucci

