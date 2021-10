Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:00

LA QUESTIONE

GUBBIO «Lavoriamo insieme», ci prova il sindaco Filippo Mario Stirati a mandare segnali collaborativi alle cementerie Barbetti e Colacem tra le tensioni del dibattito politico sul Css che innesca reazioni sulla gestione del consenso elettorale tra le forze della sinistra.

La proposta è di un partenariato con i due gruppi industriali eugubini per accedere a un finanziamento europeo del bando Life 2021 Sap Clima Gov, i cui fondi per otto milioni di euro serviranno per raccogliere dati utili al rilancio dell'economia eugubina impiegando analisi, tecnologie e strumenti compatibili sia con l'esigenza di mantenere l'occupazione nelle aziende, sia con i regolamenti europei in materia di emissioni e di gas serra. La richiesta è stata inoltrata dal sindaco, che ha illustrato il piano insieme all'assessore all'Ambiente, Alessia Tasso, e a Francesca Breccolotti che per il Comune di Gubbio si occupa di finanziamenti europei e fund raising.

«La Commissione Europea attraverso il Green Deal - spiega Stirati - si è impegnata a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. In quest'ottica il Comune sta preparando la domanda per un finanziamento relativo a un progetto che dovrà essere realizzato da aziende, istituti universitari e amministrazioni pubbliche. Per questo abbiamo sottoposto ai due cementifici cittadini una richiesta di partenariato, nella profonda convinzione che solo un dialogo costruttivo e un approccio comune a problemi complessi possa generare risposte efficaci». Stirati richiama il fatto che l'amministrazione comunale e i sindaci sostengono come non si possa ridurre il dibattito solo al tema del Css «ma si debba capire come attrezzarsi per arrivare al 2030, con l'abbattimento delle emissioni e al 2050 con il raggiungimento della cosiddetta neutralità climatica. Ci è ben chiara la preoccupazione di coloro che lavorano alle cementerie, siamo sensibili al tema dell'occupazione. Anche per questo ci preme costruire un dialogo serio e aperto». Stirati fa sapere che in questi giorni si stanno installando i rilevatori dell'università La Sapienza e del Cnr, con cui è stato fatto un accordo per uno studio sulla qualità dell'aria che è già controllata da Arpa Umbria con cinque centraline. Lo stesso sindaco rimanda alla Regione la responsabilità decisionale sulla prospettiva del Css e del ciclo di chiusura dei rifiuti.

