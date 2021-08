Lunedì 30 Agosto 2021, 05:01

GUBBIO Da oggi a sabato la prima International Summer School promossa da The Economy of Francesco in collaborazione con l'Università Lumsa, con i lavori de Economics in the age of the Commons, un'esperienza di formazione e studio sul tema dei beni comuni rivolta a trenta giovani dottorandi e post-doc provenienti da molte parti del mondo impegnati nei locali dell'ex seminario, a San Martino. Attesa la lectio magistralis di Joseph Stiglitz, Premio Nobel per l'economia nel 2001.

«Si tratta di un appuntamento di altissimo livello - dice il sindaco Filippo Mario Stirati - sul tema dei beni comuni particolarmente attuale e di rilievo etico, politico e istituzionale come sfida urgente nella tutela dell'ambiente». Ripensare l'economia a partire dai beni comuni è la sfida su cui i giovani di The Economy of Francesco rifletteranno a Gubbio. «La Lumsa, con la città e la Diocesi è molto lieta di supportare The Economy of Francesco - spiega il rettore Francesco Bonini - con protagonisti autorevoli docenti e brillanti dottorandi. Saranno giorni di spunti per cominciare a cambiare le cose e farlo insieme, così da contribuire a orientare al meglio la ripartenza».

Massimo Boccucci