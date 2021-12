Sabato 18 Dicembre 2021, 05:01

SOCIETÀ PUBBLICHE

GUBBIO Cercasi un amministratore unico e un revisore dei conti unico della società Gubbio Cultura e Multiservizi Srl, della quale il Comune è il solo proprietario e che si occupa delle attività più disparate come la farmacia, i musei, i parcheggi. È stato pubblicato l'avviso pubblico sul portale web dell'ente, nella sezione Bandi, concorsi e avvisi al link urly.it/3gxnq, oltre che sull'albo pretorio con le modalità per accedere alla selezione per l'individuazione delle due figure professionali. L'avviso è stato pubblicato, restando online un mese, con l'approvazione del bilancio consuntivo 2020 sono giunti a scadenza l'organo amministrativo e di controllo. Il consiglio comunale ha approvato il 12 settembre 2019 i criteri per la nomina e revoca dei rappresentanti del Comune da cui scaturisce l'avviso. La società, divorata per anni dai debiti, vede da anni il commercialista Paolo Rocchi come amministratore unico. Si parla di una possibile conferma, ma gira anche il nome di Leonardo Nafissi (area Pd) già emerso in passato per questo incarico. Nella maggioranza c'era stata maretta perché le cariche andavano rinnovate essendo già scadute e rimaste attive in deroga. Anche in questo caso si procederà, come per il dirigente dell'ufficio tecnico, con la formula della nomina fiduciaria, anche per quanto riguarda l'organo di controllo secondo il principio che il controllato nomina il proprio controllore.

Massimo Boccucci